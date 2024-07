Atents avui a la xifra d’inflació de la zona euro

Novament, les borses europees obrien en vermell, marcades per la tendència iniciada dilluns amb la dada més decebedora de la Xina. Per contra, Wall Street mantenia una tendència més positiva –tancant dilluns en verd i obrint dimarts en positiu– impulsada per les declaracions del president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jerome Powell, que va expressar confiança en les dades del segon trimestre dels EUA. Va indicar una possible aproximació de la inflació americana al 2% –objectiu de la Fed– i va assegurar que reduirà els tipus d’interès abans d’assolir aquest objectiu. Això va generar expectatives al mercat, que va incrementar la probabilitat de baixada dels tipus d’interès en el curt termini, augmentant les opcions que aquesta primera baixada es produeixi en la reunió prevista al setembre. En clau macroeconòmica els analistes ahir van estar atents a les dades de les vendes minoristes dels Estats Units corresponents al mes de juny. La xifra es va mantenir estable sense canvis respecte al mes anterior, tot i que va superar les previsions dels analistes que esperaven que la xifra baixés un 0,3%. També es va revisar a l’alça millorant dues dècimes. Les vendes minoristes són una dada rellevant de gran pes en el creixement de l’economia americana: fins ara ha estat una de les partides més rellevants del PIB americà. La Reserva Federal en segueix l’evolució amb interès. Avui els mercats estaran atents a la publicació de la xifra d’inflació de la zona euro. Els analistes esperen que la xifra es redueixi lleugerament respecte a la dada anterior, i es publicarà un dia abans de produir-se la reunió del Banc Central Europeu, prevista per demà dijous.