L’economia xinesa s’alenteix el segon trimestre

Ahir dilluns es va conèixer una de les dades claus de la setmana. Des d’Àsia, concretament des de la Xina, es publicava el PIB del segon trimestre. La xifra va decebre, situant-se en un 4,7%, davant la previsió del 5,1%. Aquest alentiment de l’economia xinesa es va traduir en fortes caigudes a la borsa xinesa. L’índex de Hong Kong va caure un 1,22%, en conseqüència les borses europees obrien la setmana amb lleugeres caigudes. El focus de la setmana a Europa estarà en la publicació de l’IPC de la zona euro demà i en la propera reunió del Banc Central Europeu, prevista per dijous, tot i que no es preveu cap canvi significatiu. La jornada d’ahir va estar marcada per la publicació de resultats de diverses companyies, entre les quals destaquen les fortes caigudes amb què s’iniciava el sector del luxe després de la publicació dels resultats de la companyia britànica Burberry i la suïssa Swatch decebent els analistes, cosa que va provocar que s’arrossegués el sector del luxe europeu. L’obertura de les borses americanes venia precedida de l’atemptat contra l’expresident i actual candidat a les eleccions americanes Donald Trump, que va resultar lleument ferit. Tot i que l’entorn polític als EUA resta incert, els analistes aposten per un possible retorn de Trump a la Casa Blanca. Arran d’aquesta previsió, el dòlar va repuntar trencant el 1,09 contra l’euro. Els analistes reforcen la idea que el retorn de Trump comportaria l’inici d’una política fiscal més flexible i una política de comerç exterior més proteccionista amb aranzels més alts. La jornada d’avui els analistes estaran atents a les xifres de vendes minoristes dels EUA, el clar motor del creixement econòmic americà.