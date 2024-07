L’IPC d’Espanya i França modera la inflació

Les borses europees obrien ahir amb lleugeres alces i una tendència cautelosa a l’espera de la publicació de les dades d’inflació d’Espanya i França, tenint en compte la jornada de dijous a Wall Street, amb fortes correccions en el sector tecnològic, amb el Nasdaq-100 caient un 2,2%. L’IPC d’Espanya per al juny va registrar una variació interanual del 3,4%, coincidint amb les previsions dels analistes. D’altra banda, l’IPC mensual del juny de França va ser revisat una dècima a la baixa, situant-se en un 2,2% interanual. Aquesta disminució es va produir per la desacceleració dels preus de l’energia i un menor increment dels aliments, mostrant una moderació en les tendències inflacionàries a la zona euro. En l’àmbit macroeconòmic, afegit a la dada de l’IPC mensual d’Espanya i França, va destacar la publicació de l’índex de preus del productor (IPP) dels EUA, un indicador inflacionari que mesura el canvi de preus des de la perspectiva del venedor, la qual va registrar un 0,2%, superant les estimacions. Pel que fa al mercat de divises, el ien enfront del dòlar americà segueix depreciant-se, portant un 11% de caiguda aquest any, situant-se com la divisa amb pitjor comportament. La setmana vinent els analistes estaran molt atents a la dada de l’IPC a la zona euro prevista per a dimecres, un dia abans que es produeixi la reunió del Banc Central Europeu, tot i que no s’esperen grans canvis en aquesta reunió. Des dels Estats Units destacaran les declaracions del president de la Reserva Federal, Jerome Powell, i des de l’Àsia també se seguiran de prop les dades del PIB de la Xina.