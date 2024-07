L’IPC americà sorprèn positivament els analistes

Ahir les borses europees van tornar a obrir amb optimisme, tot i que sense una tendència clara en espera de la dada americana, que es va publicar al migdia. L’IPC americà va sorprendre positivament superant les estimacions dels analistes i es va situar en un 3%, quan s’esperava un 3,1%. La reacció als mercats no va trigar i es va veure depreciació del dòlar. El mercat de renda fixa també va reaccionar cotitzant la possibilitat que la Reserva Federal es plantegi baixades dels tipus abans del previst, fet que va provocar caigudes de rendibilitats. El bo americà a 10 anys passant ràpidament a cotitzar per sota del 4,20%. La mateixa tendència es va observar a Europa. Així, el bund alemany a 10 anys cotitzava per sota del 2,50%.

En l’àmbit macroeconòmic afegit a la dada americana, des d’Europa va destacar la publicació de la inflació d’Alemanya que, tal com esperaven els analistes, es va moderar fins al 2,2% interanual, apropant-se als nivells desitjats pel Banc Central Europeu del 2%. La nota negativa va venir del sector de serveis, augmentant els preus per sobre de la mitjana, situant l’índex de serveis en un 3,9% interanual al juny. També es va conèixer el PIB de Regne Unit, que va sorprendre positivament augmentant un 0,4% intermensual al maig, fet que va en línia amb l’objectiu del nou canceller econòmic del nou govern laborista. Per tancar la setmana els mercats estaran molt atents a les dades d’IPC d’Espanya, després de la publicació de la inflació Alemanya d’ahir. Des dels Estats Units destacarà la dada de l’índex de preus al productor.