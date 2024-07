Atents a l’IPC americà

Ahir les borses europees obrien trencant la tendència negativa dels darrers dies, animades pel discursos del president de la Reserva Federal, Jerome Powell, realitzats davant el Congrés dels Estats Units dimarts. Tot i el missatge de prudència que va donar que la inflació encara està en nivells elevats, en el discurs va indicar que els tipus estan afectant eal mercat laboral, l’altre objectiu que té la Fed afegit a l’estabilitat dels preus, fet que va ser interpretat com que si es comença a donar més importància a mantenir l’atur baix, augmenta la probabilitat de baixades dels tipus a mitjà termini.

La jornada d’ahir va estar caracteritzada per ser una lleugera quant a dades macroeconòmiques. Únicament va destacar la publicació la matinada de dimecres de la xifra d’inflació de la Xina, que va caure fins 0,2% al juny, per sota de les previsions dels analistes. El motiu principal de la baixada va ser la caiguda novament del preu dels aliments, tot i la pujada del preu del porc, clau a la Xina. Els preus de l’energia també van disminuir. La dada subjacent (que exclou els elements més volàtils com l’alimentació o l’energia) es va mantenir sense canvis, concretament en un 0,6% interanual.

El mercat avui estarà focalitzat en la dada clau de la setmana, l’IPC dels Estats Units. Els analistes esperen debilitament de la dada, aproximant-se al 3%, reduint-se respecte a l’anterior, que es va situar en un 3,3%. Addicionalment, es publicaran dades del mercat laboral americà setmanals. Després del discurs del president de la Fed, compartiran protagonisme juntament amb la inflació.