Atents a la compareixença del president de la Fed

Les borses europees obrien novament amb lleugeres baixades, digerint encara el resultat de les eleccions franceses i de l’inici de la temporada de resultats amb reduccions de perspectives. Ahir va alertar la rebaixa de guanys (conegut en anglès com Profit Warning) de la companyia britànica de gestió de personal Pagegroup, que va anunciar que espera que els seus guanys minvin un 50% el 2024 degut a pitjors dades del juny i perspectives complicades per a la resta de l’any, provocant fortes caigudes en la cotització. El focus d’atenció ahir va estar sobretot en la compareixença prevista als Estats Units del president de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, davant el Congrés dels Estats Units, donant respostes als legisladors. Aquesta compareixença es produeix després de les darreres dades del mercat laboral americà, en què es van generar 206.000 nous llocs de treball no agrícoles, superant les expectatives del mercat. I prèvia a la dada que marcarà l’evolució dels mercats, la xifra de l’IPC dels Estats Units, que es coneixerà demà. Els analistes van esperar amb ànsies els comentaris del mandatari per poder pronosticar quin serà el to de la reunió de política monetària que es produirà a final de juliol, tot i que les probabilitats que realitzi algun canvi de política monetària brusca en aquesta reunió estan en nivells molt baixos. Amb aquest context el mercat de renda fixa reflectia certa inquietud, i es tornaven a veure ampliacions, cotitzant el bo americà a 10 anys per sobre del 2,50% i el bo americà prop del 4,30%. Ahir es va produir subhasta de lletres del tresor espanyoles.