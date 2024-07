Les esquerres frenen l’extrema dreta a França

Les borses europees obrien la setmana digerint els resultats de les eleccions franceses, amb lleugeres caigudes. Els resultats van sorprendre els mercats, donant com a guanyador l’aliança de les esquerres, derrotant la ultradreta, que va sortir vencedora en la primera volta. A més, la coalició de centre de Macron va multiplicar el seu suport respecte al diumenge anterior. Aquest resultat va ser sorprenent, tot i que la falta de majories genera incertesa per les possibles dificultats per prendre mesures, encara que allibera de les pors de possibles mesures extremes, atès que caldrà arribar a acords. Amb la fi de les eleccions parlamentaries franceses, la prima de risc de França, que s’havia vist perjudicada la darrera setmana, es va mantenir sense grans canvis, amb la previsió de bloqueig polític, i va cotitzar per sota dels 70 punts bàsics. El bo alemany a 10 anys va cotitzar a nivells del 2,50%.

Pel que fa a dades macroeconòmiques, ahir va destacar la publicació de la xifra de confiança dels inversors europeus, que va caure amb força el mes de juliol, després de vuit mesos consecutius pujant l’índex Sentix. La xifra va mostrar pessimisme. L’índex dexpectatives també va decebre caient a l’1,5%. Aquestes xifres reflecteixen les baixades ja observades a Alemanya al juliol, on va caure a -32,3% des de -26,3% al juny.

El focus aquesta setmana estarà centrat en la dada d’IPC dels Estats Units, que coneixerem dijous vinent. Els analistes esperen que la xifra es redueixi lleugerament fins a nivells pròxims al 3%, apropant-se a l’objectiu de la Reserva Federal del 2%.