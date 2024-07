Clara victòria del Partit Laborista al Regne Unit

Tanquem la setmana laboral amb els resultats de les eleccions del Regne Unit sobre la taula i amb l’interrogant del que passarà a la segona volta de les eleccions legislatives franceses.

Per una banda, el Regne Unit inicia un canvi de cicle amb la clara victòria del Partir Laborista enfront dels conservadors, posant fi d’aquesta manera a catorze anys de govern conservador. Keir Starmer serà el pròxim primer ministre del país, guanyant les eleccions amb majoria absoluta. Per la seva banda, el fins ara premier Sunak realitzava una compareixença de premsa en què anunciava la seva dimissió com a líder dels conservadors assumint la responsabilitat total de la derrota.

La victòria laborista al Regne Unit contraresta la tendència de la forta baixada del centreesquerra en moltes economies occidentals. Un nombre creixent de votants en països com França, Itàlia i Alemanya han abraçat l’extrema dreta en les últimes eleccions. A França, diumenge passat vam tenir una clara mostra del suport al partit de Marine Le Pen. Demà estarem atents als resultats de la segona volta de les eleccions franceses, en què es decidirà si finalment Le Pen surt vencedora o si la forta aliança que han format els partits de Macron i el centreesquerra acaben evitant una victòria de la ultradreta.

D’altra banda, ahir rebíem bones notícies d’Alemanya: després de la preocupació dels pressupostos del país germànic, en què el partit del govern i els seus socis ja estaven fora de termini per presentar els pressupostos afegint una nova onada d’incertesa política, finalment s’ha anunciat que s’ha arribat a un compromís pactant els pressupostos.