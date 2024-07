Allau de dades macroeconòmiques

En espera dels resultats finals de les eleccions del Regne Unit, aquesta setmana està sent intensa en presentació de dades macroeconòmiques. Al juny, la dada final de l’indicador PMI de serveis de l’eurozona es va moderar a 52,8 punts (vs. 53,2 punts al maig), si bé va continuar en terreny d’expansió. D’altra banda, l’indicador compost va mostrar un descens d’1,3 punts fins a 50,9 punts (vs. 52,2 punts al maig), lleugerament per sobre de l’estimat pel consens d’analistes (50,8 punts). A Alemanya, el PMI de serveis es va contraure fins a 53,1 punts (vs. 54,2 punts al maig). El PMI compost es va situar en 50,4 punts (vs. 52,4 punts al maig). A França, l’indicador dels gestors de compra del sector serveis va millorar lleugerament a 49,6 punts (vs. 49,3 punts al maig), encara que es va mantenir en terreny de contracció. Paral·lelament, el PMI compost va registrar un lleuger descens de 0,1 punts fins a 48,8 punts (48,9 punts al maig). A Espanya, el PMI serveis es va moderar lleugerament fins a 56,8 punts (vs. 56,9 punts al maig). A Itàlia, el PMI serveis va registrar un retrocés de 0,5 punts fins a 53,7 punts (vs. 54,2 punts al maig), mantenint-se en terreny d’expansió. Per part seva, l’índex compost es va contreure 1,0 punt fins a 51,3 punts (vs. 52,3 punts al maig). Al maig l’índex de preus de producció (IPP) de l’eurozona es va moderar fins a un -4,2% en termes interanuals (vs. -5,7% a l’abril). En termes mensuals, els preus van retrocedir un 0,2% (vs. -1,0% en el mes passat).

Des del BCE, Stournaras considera raonables dues retallades més aquest any ja que els tipus es mantindrien en terreny restrictiu.