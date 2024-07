Els EUA tanquen per festiu i GBR celebra eleccions

Sessió optimista als mercats europeus, els quals van seguir l’estela marcada per Wall Street, el qual va seguir marcant màxims batent rècords en els selectius de l’S&P-500 i el Nasdaq-100. Els dos es van veure impulsats principalment per Tesla, la qual va apuntar-se uns guanys superiors al 10%. Avui, 4 de juliol, els parquets romandran tancats ja que es la festa nacional als Estats Units, el Dia de la independència.

D’altra banda, en clau política, la tendència dels mercats estarà molt marcada per les eleccions del Regne Unit, que se celebren també avui. Les enquestes apunten una baixada electoral sense precedents del Partit Conservador, el qual perd vots cap a la dreta i cap a l’esquerra. Els inversors també estan molt atents als moviments francesos a dies que se celebri la segona i última volta de les eleccions legislatives al país gal.

D’altra banda, a l’eurozona la inflació del juny es va moderar fins al 2,5%, en línia amb el previst. Mentrestant, la subjacent va retenir el 2,9%, per sobre de l’esperat. La taxa d’atur del mes de maig va retenir el 6,4%, en línia amb l’esperat. A França, 211 candidats (131 del Nou Front Popular i 80 del macronisme) han retirat la seva candidatura per a la segona volta per formar un front republicà davant de l’extrema dreta. Als Estats Units, les vacances de llocs de treball (Jolt) del mes de maig es van incrementar de forma inesperada. Al Japó, el PMI de serveis va retrocedir lleugerament al juny fins al 49,4. A la Xina el PMI de serveis de Caixin va caure al juny més de l’esperat.