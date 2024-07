La inflació de l’eurozona baixa una dècima

Ahir els inversors obrien la sessió pendents de la dada de la inflació a l’eurozona del juny. Es tracta d’una de les dades econòmiques més importants d’aquesta setmana. Finalment, l’IPC es va situar en el 2,5% interanual, una dècima per sota de la lectura del maig, quan l’IPC va repuntar. Això significa que continua la baixada de la inflació a l’eurozona. A més a més, la taxa d’atur es manté en el mínim històric, mantenint-se en el 6,4% al maig, el mateix nivell que el mes anterior i el mínim de la sèrie històrica.

D’altra banda, a l’eurozona el PMI final manufacturer del juny es va revisar a l’alça lleugerament gràcies a la millora d’Alemanya i França, encara que lluny de nivells de creixement (per sobre del nivell de 50). A Alemanya la inflació es va moderar més que l’esperat fins al 2,2% interanual al juny (vs. 2,4% anterior), encara que la subjacent ho va fer fins al 2,9% (vs. 3% anterior).

A França, prop de 160 candidats de l’esquerra que van quedar en tercer lloc haurien retirat la seva candidatura. Als EUA, l’ISM manufacturer del juny es va deteriorar de forma inesperada, amb fortes cessions en la partida de preus i mercat laboral, però amb repunts a sol·licituds. D’altra banda, la despesa en construcció es va contraure el mes de maig de forma inesperada. Des de la Fed, J. Williams es va mostrar confiat que aconseguiran reduir la inflació al seu objectiu del 2%. El Tribunal Suprem va concedir a D. Trump immunitat parcial pels seus actes com a president, la qual cosa dilatarà el procés d’inhabilitació.

A la Xina, el viceprimerministre, He Lifeng, va avançar una flexibilització dels límits per als inversors estrangers, ampliant l’accés al mercat.