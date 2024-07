Ressaca dels resultats de les eleccions franceses

Comença el mes amb la ressaca dels resultats de la primera volta de les eleccions legislatives franceses. I no ha sigut un resultat relaxant. El mapa polític francès ha canviat de manera dràstica i posa fi al domini que ha tingut fins fa poc i durant els últims set anys l’actual president de la República, Emmanuel Macron. L’extrema dreta va obtenir diumenge el millor resultat de la història, amb un triomf clar sobre la coalició d’esquerres i deixant enrere l’aliança de partidaris del cap d’Estat. La victòria del partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional, no obstant això, pot ser insuficient per governar. S’ha de veure quins resultats tindrem a la segona volta, la qual se celebrarà el pròxim 7 de juliol.

En l’àmbit macroeconòmic, a Espanya la inflació general del juny es va moderar menys de l’esperat, retenint la taxa subjacent al 3% interanual. A Alemanya, el nombre d’aturats del juny va ser superior a l’esperat, deixant la taxa d’atur en el 6%. A França, el macronisme i el Front Popular cediran el seu lloc perquè a la segona volta es presenti el candidat del partit que més vots hagi obtingut per tal de fer un front comú a l’extrema dreta. Als EUA, encara que l’ingrés personal va augmentar més del previst, la despesa va resultar més fluixa de l’esperada amb el deflactor subjacent del consum de maig en línia amb el previst, situant-se en mínims del 2021, la qual cosa obre les portes a futures rebaixes de tipus. Per la seva banda, el PMI de Chicago i la confiança del consumidor de la Universitat de Michigan del juny van repuntar més de l’esperat. A la Xina, el PMI manufacturer va retenir el 49,5 al juny mentre que el de serveis va baixar a 50,5 des de 51,1.