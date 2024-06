El PCE americà va donar optimisme

El mes de juny els principals índexs borsaris van aconseguir tancar en positiu. Va destacar sobretot la forta recuperació dels índexs americans, destacant novament el Nasdaq. Això va succeir amb un context d’increment de la incertesa política, com a conseqüència dels resultats de les eleccions europees realitzades a principis de mes, on es va constatar el fort repunt dels partits polítics de l’extrema dreta. Aquest repunt va destacar sobretot a França i a Alemanya. A França el partit polític liderat per Marine Le Pen va superar el de l’actual govern, i va provocar que el president de França, Emmanuel Macron, decidís avançar les eleccions parlamentàries, cosa que va sorprendre els mercats i provocar una elevada incertesa. Les eleccions s’iniciaran en primera volta aquest diumenge, i en cas de ser necessari es produirà una segona volta el diumenge 7 de juliol.

Ahir per tancar el mes es va conèixer la dada del PCE dels Estats Units, que és una de les dades que més agrada a la Reserva Federal. La dada subjacent (que exclou energia i alimentació) va avançar un 0,1% intermensual al maig, tal com esperaven els analistes, mostrant signes de lleugera relaxació. Aquesta dada s’ha llegit positivament als mercats, relaxant el context perquè la Fed pugui plantejar un canvi de política monetària. Això va tenir un efecte directe en la cotització dels bons americans, el bo a dos anys va caure a nivells del 4,68% en comparació amb el dia anterior, que cotitzava clarament per sobre del 4,76%, la referència a 10 anys va caure fins al 4,269%. Des d’Europa es va conèixer la xifra d’inflació d’Alemanya, que es va mantenir en un 5,8 per cent.