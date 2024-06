El consum americà torna a decebre

En to empresarial ahir va destacar la forta caiguda de la segona companyia tèxtil més gran darrere d’Inditex, Hennes & Mauritz (H&M), després de l’anunci sobre les perspectives de vendes i beneficis degut a factors externs que estan impactant en els costos i els ingressos, així com l’impacte de divises, s’espera un impacte negatiu en els resultats. Des d’Espanya va destacar la forta caiguda de la companyia de salut, Grifols, després que l’agència de rating Moody’s anunciés la rebaixa de la qualificació creditícia de la companyia fins a B3. En to positiu va destacar la pujada de la companyia de luxe Kering, matriu de Gucci, després d’una millora de recomanació de Bank of America passant la companyia a comprar. El PIB americà va sorprendre negativament als mercats, va baixar menys del que esperaven els analistes, concretament la tercera revisió de la dada es va situar en un 1,4% anualitzat, una dècima més que la revisió anterior. El punt negatiu va estar en el consum personal, la xifra que es revisava a la baixa des del 2% fins a l’1,5% anualitzat, considerant-lo com el veritable motor del creixement americà, la dada indica signes de debilitament i que es comença a veure impacte en l’economia la política monetària de la Reserva Federal. També es van publicar les sol·licituds setmanals d’atur americanes, que van pujar fins a nivells del 2021, concretament es van situar en 233 mil individus. Durant la jornada novament hi va haver comentaris de membres de Bancs Centrals, en aquesta ocasió va ser Peter Kazimir, membre del Consell de Govern del BCE, que va indicar que només es pronostica una nova baixada de tipus aquest 2024, perquè s’observa encara riscos d’augment de la xifra de la inflació.