Atents avui al PIB americà

Les borses europees tancaven la jornada amb caigudes cotitzant els dubtes de l’inici de les eleccions parlamentàries a França. En aquest sentit Fabio Panetta, membre del BCE, es va pronunciar indicant que un canvi de forces i partits es podria traduir en increment de la incertesa política. L’índex més perjudicat va ser l’Ibex, llastrat per IAG, Merlin o Arcelormittal entre altres. L’Eurostoxx tancava també amb signe negatiu, els sectors més perjudicats van ser materials amb fortes caigudes de Basf, el sector energètic i utilities. La borsa americana obria amb dubtes, tot i el suport de la companyia tecnològica Nvidia, que pujava novament als mercats. En to de Bancs Centrals ahir es pronunciava Olli Rehn, membre del consell de govern del BCE, indicant que veia factible dues rebaixes de tipus en el 2024, donat que creu necessari que els tipus elevats no impactin en l’activitat econòmica, tot i no complir-se l’objectiu de la inflació al 2%. Amb aquest context el bo alemany a 10 anys va cotitzar en nivells per sota del 2,50%. Als Estats Units, Michelle Bowman, membre de la Reserva Federal, va fer repuntar novament el Treasury americà fins a nivells per sobre del 4,30% amb les seves declaracions indicant que creu que encara no ha arribat el moment de rebaixar els tipus, que encara és necessari que es mantinguin elevats per controlar la inflació. Avui els mercats estaran molt pendents de la dada del PIB dels Estats Units del primer trimestre. Les previsions són que la dada baixi amb força respecte a l’anterior, reduint-se a la meitat. Concretament, s’espera que arribi a un 1,3%. Afegit a aquesta dada coneixerem les xifres setmanals de subsidi americà.