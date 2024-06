El PIB d’Espanya sorprèn positivament

Ahir dimarts les principals borses europees obrien amb to negatiu, després del tancament a la baixa el dilluns a Wall Street llastat pel sector tecnològic principalment amb caigudes important en companyies com Nvidia que queia més d’un 6%, Qualcomm un 5,5% o Broadcom un 3,70%. La jornada d’ahir va tenir poques referències macroeconòmiques o empresarials, les més destacades van ser la publicació de la xifra del PIB d’Espanya que va sorprendre positivament pujant fins al 2,5%, una dècima més respecte a la dada anterior. I des dels Estats Units es va publicar la xifra de la confiança del consumidor de la Conference Board. La dada va superar les expectatives dels analistes i es va situar en 100,4 punts, tot i que va situar-se per sota de la xifra anterior. Les dades sobre el mercat immobiliari americà van indicar ralentització de la pujada dels preus. Pel que fa a Bancs Centrals ahir vàrem tenir diferents comentaris de membres de la Reserva Federal, va destacar Michelle Bowman, que va indicar que encara veuen riscos a l’alça sobre la inflació, i per tant creu que s’han de mantenir els tipus elevats per poder controlar el possible repunt de la inflació. La dada clau de la setmana s’espera el dijous, amb la xifra del PIB dels Estats Units. Els analistes esperen que la dada repeteixi la xifra anterior, concretament s’espera que rondi l’1,3%. I de cara al final de la setmana cobraran protagonisme les dades d’inflació, des d’Europa es coneixerà la xifra d’Espanya, França i des dels Estats Units la dada a tenir en compte seran els preus del consum personal subjacent, més conegut per les sigles PCE, una de les referències que més li agrada seguir a la Reserva Federal per veure l’evolució dels preus.