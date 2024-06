Tanquem la setmana en vermell

Ahir es van donar a conèixer dades de PMI a l’eurozona. El PMI compost, el qual reflecteix l’economia en general, s’ha situat al 50,8, el nivell més baix en tres mesos. Aquesta dada ha estat pitjor que l’esperada, ja que s’havia anticipat un 52,5. Tot i això, aquesta referència per sobre dels 50 indica expansió, la qual cosa indica que l’economia conjunta dels 20 països de l’euro viuen el tercer mes consecutiu de creixement. Tot i això, França està sent una pedra dins de la sabata, almenys fins que no passin les eleccions legislatives, que se celebraran el 30 de juny i 7 de juliol. L’economia francesa ha presentat un nou debilitament aquest mes. Els PMI que es van conèixer ahir van reflectir un comportament de l’activitat empresarial en el seu conjunt baixant en el mínim de quatre mesos a 48,2 (per sota del nivell de 50 que indica contracció). La incertesa de les eleccions manté empreses franceses paralitzades en l’activitat i amb unes expectatives de producció per als pròxims 12 mesos dèbils. Tot i això, per al tercer i quart trimestre esperem un impuls del PIB francès gracies als Jocs Olímpics, que se celebraran el juliol i l’agost. D’altra banda, en clau de política monetària, el Banc d’Anglaterra va decidir dijous deixar els tipus d’interès en 5,25%, en línia amb l’esperat. Es tracta de la vuitena vegada seguida en la qual el banc central britànic manté el preu del diner en màxims des del 2008. Aquesta decisió s’ha pres per set vots a favor i dos en contra. El Banc Central de Noruega va decidir ahir deixar el preu del diner en el nivell al qual es trobava prèviament: el 4,5%.