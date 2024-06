Els mercats, atents avui als PMI

Ahir va ser una jornada marcada pels bancs centrals. En aquesta ocasió li va tocar el torn al Banc d’Anglaterra, que no va sortir del guió i va mantenir els tipus d’interès en el 5,25%, en aquest nivell per vuitè mes consecutiu després de catorze mesos pujant. La decisió no va ser unànime, ja que després de les bones dades conegudes recentment de l’IPC, set membres van votar a favor de mantenir els tipus i dos en contra. Aquests dos haurien volgut començar el procés de baixada. El Banc de Noruega va decidir mantenir-los en els mateixos nivells anteriors, concretament un 4,5%, a causa que el comitè es va mostrar preocupat que si baixava prematurament els tipus existia un risc que la inflació es mantingués en nivells elevats. Per contra, el Banc de Suïssa, que va més avançat que molts bancs centrals desenvolupats, tornava a baixar els tipus d’interès en 25 punts bàsics de forma consecutiva, deixant el preu del diner a l’1,25%. És cert que el país té molt més controlada la inflació que altres, concretament la darrera dada situava l’IPC en un 1,40%. Tot i això, l’SNB es va mostrar caut. En to macroeconòmic va destacar la publicació de la salut del mercat laboral dels Estats Units, la dada d’atur setmanal va baixar lleugerament i va decebre els analistes, que anticipaven una reducció més profunda. Avui la clau de la jornada seran les publicacions dels índexs PMI manufacturer i de serveis de diferents països europeus i dels Estats Units, que és un indicador que es realitza a través d’enquestes a gestors tant del sector industrial com de serveis, per veure com de positius es mostren sobre la situació actual.