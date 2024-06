L’IPC britànic aconsegueix l’objectiu del Banc Central

Les borses europees tancaven en negatiu sense referències de Wall Street per tancament per festivitat. Únicament va destacar en verd la borsa britànica, gràcies a la bona dada de l’IPC. L’Eurostoxx tancava amb caigudes del 0,60%, arrossegat pel sector de la salut, en especial per noms com Sanofi o Bayer. També va estar perjudicat pel sector de l’energia, amb el Brent cotitzant a nivells de 85 dòlars el barril. L’índex que més va caure novament va ser l’índex francès, caient quasi un 0,80% ahir. Avui els mercats estaran atents a l’obertura de Wall Street, amb la reacció que pot tenir amb les dades setmanals del mercat laboral, que es coneixeran a les 14.30 hora d’Andorra. També serà rellevant la decisió de tipus del Banc d’Anglaterra i de Suïssa. En to empresarial, cal destacar que la companyia tecnològica lligada a la intel·ligència artificial Nvidia dimarts aconseguia superar Apple i es convertia en la companyia més valuosa del món, superant també Microsoft. Així, Nvidia portaria una rendibilitat durant el 2024 de més d’un 170%.

Ahir en l’àmbit macroeconòmic va destacar la publicació de la xifra de l’IPC del Regne Unit, que va sorprendre situant-se en l’objectiu del Banc d’Anglaterra del 2%, sent el nivell més baix de fa quasi tres anys. Aquesta dada tan bona podria animar el Banc Central a iniciar el procés de rebaixa de tipus en la reunió que té prevista per avui a les 13 hora d’Andorra. Els analistes tot i la bona dada no esperen canvis en la política de tipus. S’espera que es mantinguin en nivells del 5,25%, degut a la proximitat de les eleccions britàniques.