El consum americà creix menys del que s’esperava

Les borses obrien la jornada en positiu, amb la qual cosa es compensava part de les caigudes de la setmana anterior, en un dia semifestiu als EUA pel Juneteenth. Les borses europees tancaven amb optimisme i l’Ibex tornava al verd després que dilluns no fos capaç de remuntar. L’Eurostoxx 50 tancava pujant més d’un 0,70%, beneficiat per sectors com les utilities; el sector energètic, amb el repunt del preu del petroli, va cotitzar la referència europea, el Brent, per sobre dels 84 dòlars el barril; el sector industrial i financer també van tancar amb fortes pujades. El dia començava amb la noticia del no moviment del Banc d’Austràlia, que al final va decidir esperar fins al 2025 per fer les primeres baixades de tipus i es va mantenir el preu del diner en 4,35%, com esperaven els analistes.

A nivell macro, ahir va destacar des d’Europa la confirmació de la dada d’inflació de la zona euro, que ratificava l’anterior i la situava concretament en un 2,6%, i s’allunyava així de l’objectiu del BCE. Les dades alemanyes van mostrar debilitament, el Zew es va estancar en 47,5 punts i la dada va ser pitjor del que s’esperava. Als EUA, va destacar la dada de les vendes minoristes, que van créixer menys del que s’esperava, mostrant així signes de debilitament d’un dels grans motors de l’economia americana, fet que redueix les pressions inflacionistes i millora les probabilitats de baixades de tipus per part de la Reserva Federal. Avui sabrem la xifra de l’IPC del Regne Unit i la dada de confiança del consumidor a Espanya, es produirà la reunió del Banc Central de Suïssa i s’iniciarà la reunió de política no monetària del Banc Central Europeu.