Setmana de fortes correccions a les borses europees

Les principals borses europees tornaven a obrir amb fortes caigudes cotitzant la incertesa política amb la qual s’iniciava la setmana amb l’anunci de les eleccions parlamentaries a França, a conseqüència dels resultats de les eleccions europees, en què l’extrema dreta va repuntar amb força. Les borses van cotitzar la possibilitat que el partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional, pogués guanyar les pròximes eleccions al parlament, previstes per al 30 juny, fins al 7 de juliol. Les pors venen provocades per la possible implementació d’una política fiscal expansiva, incrementant l’alt endeutament ja existent del país gal. Un dels sectors més malparats està sent el bancari, en especial els bancs francesos i els bancs perifèrics. Afegit a aquesta incerteses a Europa s’uneixen els temors que s’inicia novament una guerra comercials entre la Xina i Europa com a reacció als aranzels imposats al vehicle elèctric xinesos.

Amb aquest context els denominats actius refugi s’estan veient beneficiats. Així, el bo alemany a 10 anys va repuntar amb força i el mateix es va veure amb el bo americà. Quant a divises, el dòlar americà va experimentar una forta apreciació, trencant els nivells d’encreuament amb l’euro a 1,07, mateix moviment que en el franc suís o el ien japonès.

Aquesta setmana les dades macroeconòmiques han estat rellevants. Les dades conegudes des dels Estats Units van animar els mercats amb xifres esperançadores de la inflació, on es veu que encara que lentament segueix la tendència de desinflació. També va destacar la xifra setmanal d’atur americà, situant-se en màxims que no vèiem des de l’agost del 2023, pujant fins als 242.000.