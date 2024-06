Les paraules de la Fed enfonsen les borses europees

Les principals borses europees obrien en vermell cotitzant el moviment i les paraules de la Reserva Federal americana que es van conèixer dimecres amb la plaça europea tancada. Per la seva part, la Fed va complir el guió i va mantenir la política monetària inalterada, i va deixar els tipus d’interès entre el 5,25% i el 5,5%, amb pocs canvis en el comunicat, però amb noves projeccions de tipus d’interès que apunten a només una baixada de tipus el 2024 (vs. tres anterior), però quatre més el 2025 (abans tres). Així mateix, el tipus neutral a llarg termini es va elevar al 2,8% des del 2,6% anterior, i a la roda de premsa del president, Jerome Powell, va recalcar novament la dependència de les dades. Al final de la jornada d’ahir les caigudes es van generalitzar a tots els mercats europeus. Va destacar la forta caiguda de la borsa italiana. La menys perjudicada en relatiu va ser la borsa britànica. L’Eurostoxx tancava pròxim a una caiguda del 2%, en què tots els sectors tancaven en vermell, sent els pitjors el sector de materials, el financer, l’industrial i l’energètic. En to de dades macroeconòmiques, ahir després de la gran dada d’inflació americana de dimecres van seguir publicant-se dades negatives amb lectura positiva. En aquest cas van ser els preus de producció de demanda final (IPP) del maig, que va sorprendre caient fins al 0,2% intermensual, gràcies a la forta caiguda dels preus de gasolina. Inclús excloent els elements més volàtils, va situar la taxa d’inflació de preus de producció moderant-se fins al 2,3%. Des d’Europa les xifres no van ser tan positives. Es va conèixer la producció industrial de la zona euro, que va caure de sorpresa un 0,1% respecte al mes anterior.