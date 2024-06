Atents avui a la decisió de la Reserva Federal

Les principals borses europees van mantenir ahir la tendència negativa amb què es va iniciar la setmana, cotitzant la incertesa política a Europa iniciada amb les eleccions del darrer cap de setmana, en què va quedar constància del fort repunt de l’extrema dreta en països de pes a la zona euro. D’aquesta manera, tancava l’Eurostoxx caient un 1%, pesant les fortes caigudes del mercat francès i l’italià quasi un 2%. Els sectors que més van contribuir a la caiguda van ser el financer –novament els bancs francesos junt amb els de la perifèria–, l’energètic i les utilities. La borsa americana obria la jornada d’ahir amb caigudes, en espera de la decisió dels tipus d’avui de la Reserva Federal, que es coneixerà amb la borsa europea tancada. Els analistes no esperen grans canvis de política monetària per part de la Fed, tal com va succeir dijous passat a Europa, on el Banc Central Europeu va decidir rebaixar tots els tipus en 25 punts bàsics, tot i que segons el missatge recent de la presidenta de l’organisme, Christine Lagarde, la baixada de tipus no ha de ser l’inici d’un nou cicle de baixades, ja que caldrà veure com evolucionen els costos laborals, i veure que els beneficis empresarials estan absorbint l’augment dels costos laborals actuals. Caldrà estar atents a la previsió dels tipus que faci l’organisme a través dels dot plot i el missatge del president de la Fed posterior a la decisió de tipus, previst a les 20.30 hora d’Andorra. Addicional a la reunió americana, els analistes estaran atents a la publicació de la xifra de l’IPC, clau per a la presa de decisions. Les previsions són que la dada se situï al 3,4%.