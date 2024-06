La incertesa política europea provoca caigudes

Les principals borses europees ahir van obrir amb caigudes generalitzades a conseqüència del gir polític a les eleccions europees del cap de setmana, en què es va imposar el Partit Popular Europeu (PPE) i va destacar el clar avanç de les formacions d’extrema dreta a diversos països, entre els quals Alemanya i França. Una de les primeres conseqüències del resultat va ser la decisió del president Emmanuel Macron de convocar eleccions anticipades a França, després que el partit d’extrema dreta liderat per Marine Le Pen fos el clar guanyador dels comicis al país. El nou escenari polític europeu va impactar en l’euro, apreciant-se el dòlar amb força i repuntant el deute europeu, cotitzant el bo alemany a 10 anys per sobre del 2,65%, aproximant-se al 2,70%. Les borses europees en aquest context van tancar amb fortes caigudes. La que més va baixar va ser la borsa francesa, arrossegada pel sector financer cotitzant la forta incertesa que generen les eleccions, destacant el mal comportament de Société Générale, caient quasi un 8%, BNP caient el 5% o Crèdit Agricole, el 3,6%. Addicional a l’evolució d’aquesta nova crisi política a Europa, les borses estaran molt atentes a la reunió de la Reserva Federal americana, que s’iniciarà avui i finalitzarà demà amb la decisió de tipus d’interès i la posterior roda de premsa del president de la Fed, Jerome Powell. Els analistes no pronostiquen canvis en la política de tipus actual i la clau serà la previsió de tipus futurs que donarà la Fed. La projecció dels tipus es coneix com dot plot, amb el qual els analistes estimen quantes baixades de tipus es poden produir els propers mesos. A la roda de premsa del president de la Fed captaran l’atenció demà.