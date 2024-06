Dades mixtes al mercat laboral americà

Les principals borses europees iniciaven la jornada sense una tendència clara, després de tancar en positiu dijous amb la decisió de rebaixar els tipus del Banc Central Europeu. A la jornada d’ahir es van conèixer força dades macroeconòmiques rellevants. Des dels Estats Units es van publicar dades del mercat laboral i la taxa d’atur va pujar lleugerament, una dècima, fins al 4%, es van crear 229.000 nòmines privades no agrícoles al maig, superant les estimacions. La part negativa va ser l’augment dels ingressos mitjans per hora fins al 4,1%, que farà pressió a la inflació i complicarà la decisió de la Reserva Federal americana dimecres. La reacció a la renda fixa americana no va trigar a produir-se, repuntant. Novament, el bo a 10 anys va passar a cotitzar a nivells per sobre del 4,40%, i el bo a dos anys, a nivells del 4,85%. El canvi del dòlar contra l’euro va repuntar, apreciant-se el dòlar, desfent part del moviment de dijous. A Europa es va publicar la producció industrial d’Alemanya, que va baixar lleugerament un 0,1% a l’abril respecte al març. El Bundesbank, tal com va fer el BCE dijous, va elevar les previsions de la inflació del país germànic fins al 2,8% per al 2024 i al 2,7% per al 2025, i va reduir el pronòstic de creixement per al 2024 fins al 0,3%, una dècima menys respecte a les previsions prèvies. El to positiu és que s’espera que l’economia s’accelerarà fins a l’1,1% el 2025. La setmana vinent li tocarà el torn a la Reserva Federal. S’iniciarà la reunió mensual dimarts, que culminarà amb la decisió dels tipus dimecres, tot i que les probabilitats de rebaixa són escasses.