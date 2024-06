El Banc Central Europeu decideix rebaixar els tipus

Ahir finalment el Banc Central Europeu va complir les expectatives i va rebaixar els tipus per primera vegada des del 2016 el tipus marginal de crèdit i des del 2019 el tipus dipòsit. Va rebaixar 25 punts bàsics tots els tipus, deixant la taxa de dipòsit en un 3,75%, el de refinançament en un 4,25% i el de facilitat marginal de crèdit en un 4,5%. El to del discurs posterior de la presidenta, Christine Lagarde, va ser dur, deixant clar que la idea no és que s’iniciïn les rebaixes generalitzades donat que el Consell no s’ha compromès a seguir una trajectòria determinada de baixades, ho faran segons les dades, en cada reunió es valorarà. Addicionalment, va presentar projeccions de creixement elevant les previsions de la inflació fins al 2,5% per al 2024 i del 2,2% per al 2025. Això va sorprendre els analistes, donat que el 2025 no s’arribaria a aconseguir l’objectiu del BCE del 2% d’inflació, com succeïa en les previsions. També va revisar a l’alça les xifres de creixement per al 2024 fins al 0,9%. Amb aquest context de baixades, però amb el missatge més caut de la roda de premsa, els bons van ampliar-se. Així, el bo alemany va pujar fins al 2,57% tot i que amb posterioritat es va relaxar lleugerament. També va tenir un efecte directe en les divises i l’euro va fer un moviment d’apreciació que es va desfer lleugerament amb el pas de les hores, després del matís de les pitjors previsions d’inflació i el to més dur. Ahir es va conèixer la revisió del Fons Monetari Internacional, que destacava la revisió a alça del creixement d’Espanya per al 2024 fins al 2,4%, i manté la previsió del 2,1%.