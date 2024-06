El gran dia del Banc Central Europeu

Les borses europees ahir es recuperaven sense titubejar de les fortes caigudes viscudes dimarts. Les principals places tancaven amb pujades per sobre de l’1%. L’Eurostoxx va pujar per sobre de l’1,50% gràcies a la forta pujada de la companyia tecnològica ASML, a conseqüència de l’anunci d’una nova tecnologia única d’uns equips de llums ultraviolats utilitzats en els microxips més sofisticats. Els principals clients començaran a rebre aquesta maquinària a final d’any. La borsa espanyola va quedar lleugerament per sota, tot i la bona acollida dels resultats de l’empresa tèxtil Inditex, que va contribuir positivament pujant quasi un 4%. Avui les borses europees obriran molt pendents de la decisió del Banc Central Europeu que coneixerem a les 14.15 hores i la posterior roda de premsa de la presidenta de l’organisme, Christine Lagarde, en què s’ampliarà la decisió presa i donarà detalls interessants que segurament no passaran desapercebuts pels analistes i marcaran l’evolució dels mercats d’avui. Els analistes esperen amb probabilitat molt elevada que el BCE realitzi la primera retallada dels tipus des de l’inici de les pujades, iniciades el 2022. El dia previ a la decisió del BCE es coneixia que el Banc Central del Canadà finalment decidia rebaixar els tipus per primera vegada des del 2020, 25 punts bàsics, situant el preu del diner en un 4,7%. El governador canadenc va reconèixer que aquesta baixada podria ser l’inici d’un nou cicle de baixades gràcies que la inflació s’ha desaccelerat fins a nivells acceptables –la darrera dada publicada va ser de 2,7% el mes d’abril.