Dubtes a les borses europees

Les borses europees obrien amb l’input de l’Àsia i de Latam. Els mercats asiàtics tancaven mixtos, destacant la forta caiguda de la borsa de l’Índia després que els resultats de les eleccions no van ser com s’esperava. Amb una victòria definida, finalment els primers recomptes mostren debilitament dels vots, fet que va provocar dubtes a la borsa, que va caure un 8,5% donat que un canvi de mandatari pot implicar que no s’apliquin aquelles lleis ja aprovades i poc populars, però sí necessàries per al bon funcionament econòmic. També va marcar la jornada la victòria de Claudia Sheinbaum a les eleccions presidencials mexicanes, fet que va provocar molta incertesa en el sector bancari. Amb aquest context les borses europees tancaven amb to negatiu, l’Eurostoxx-50 tancava un 1% per sota, perjudicat per sectors com l’energia i el financer. L’IBEX va superar la caiguda de l’Eurostoxx llastrat per la banca, destacant la caiguda de Caixabank, Bankinter, Sabadell o BBVA. Quant a les dades macroeconòmiques des d’Europa es van conèixer dades del mercat laboral. Va destacar la taxa d’atur d’Alemanya que va pujar més de l’esperat, o les dades d’Espanya, que marcaven una xifra d’atur en mínims del 2008, gràcies al sector de serveis. Als Estats Units es va publicar la xifra de vacants, més conegut per les sigles americanes JOLTS. La xifra va mostrar signes de lleuger refredament. La Reserva Federal això segurament ho interpretaria positivament, com que la seva política monetària comença a refredar l’economia americana i que la política de pujades de tipus està tenint els efectes desitjats.