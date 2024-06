Tots pendents de l’actuació del BCE de dijous

Aquesta setmana s’inicia molt pendent de la decisió del Banc Central Europeu de dijous, ja que molts analistes esperen que l’organisme prengui la decisió de modificar la política monetària actual i es dugui a terme la primera baixada de tipus sobre els nivells actuals. Mentrestant no arribava la clau de la setmana, els mercats focalitzaven l’atenció en els PMI manufacturers. Al matí es coneixia la dada d’Espanya, que va superar les expectatives, i la d’Alemanya augmentava respecte al mes anterior, tot i que encara es manté en nivells de contracció. A la tarda es va publicar la dada dels Estats Units, que va tornar a superar les previsions i es manté en nivells d’expansió. Des de l’Àsia es coneixia que el sector manufacturer de la Xina millorava, accelerant al maig fins al nivell més alt des de fa 23 mesos, situant-se per sobre de 50 (nivell que separa la contracció de l’expansió), concretament situant-se en 51,7 punts. Quant a renda fixa, ahir els mercats rebien la sorpresa que l’agència de qualificació S&P rebaixava el ràting a França, des d’AA fins a AA-. El motiu de la rebaixa principalment és la que les previsions de deute en relació amb el PIB del país veí són més elevades del previst. S’estima que serà un 112% i un major dèficit pressupostari el 2027. La setmana passada es van conèixer dades més elevades d’IPC i un dels motius principals tornava a ser el repunt del preu de l’energia. Concretament, el gas natural a Europa ha pujat a mesura que els fluxos de Noruega han caigut molt, degut a retallades no planificades, que ha provocat que l’oferta es redueixi. Noruega té un paper clau per al proveïment d’Europa, després que els majors gasoductes russos no estiguin disponibles.