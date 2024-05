El PIB americà mostra signes de debilitament

Ahir va ser una jornada intensa quant a dades macroeconòmiques, destacant la publicació de la xifra de creixement dels Estats Units. El PIB del primer trimestre de l’economia americana va créixer un 1,3% anualitzat, rebaixant-se 3 dècimes la dada preliminar, degut principalment a la revisió a la baixa de la despesa dels consumidors. Aquesta dada es va interpretar com que finalment es comencen a veure senyals que la política monetària americana esta donat els seus fruits, mostrant un refredament del consum que fins ara havia fet resistir l’economia. També es va veure moderació en les exportacions i la despesa governamental. Des d’Europa es van conèixer xifres rellevants, com l’evolució del mercat laboral, amb la xifra de la taxa d’atur de la zona euro, que marcava un nou mínim històric situant-se en un 6,4% a l’abril, una dècima menys que el mes anterior, situant-se per sota dels nivells previs a la pandèmia de la covid. En to inflacionista es coneixia la dada d’Espanya, i tal com va succeir dimecres amb la publicació d’Alemanya, va decebre pujant tres dècimes fins al 3,6%, dificultant la presa de decisió del Banc Central Europeu la setmana vinent. Caldrà veure la publicació avui de la xifra d’inflació global de la zona euro. Els analistes esperen que es produeixi un lleuger repunt. L’esperada dada podrà donar més indicis de si l’organisme europeu s’animarà a la primera rebaixa del preu del diner en molt de temps. Amb tot, la jornada d’ahir es tancava en verd als principals mercats europeus. La borsa espanyola tornava a destacar en positiu recolzada per sectors com el real estate, el tecnològic, de consum o el sector financer.