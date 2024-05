La setmana obre sense referències

Les borses europees ahir tancaven orfes amb el tancament de les principals borses mundials, destacant el tancament de Wall Street per la festivitat del dia dels caiguts i també va restar sense obrir la borsa britànica. Alhora, ahir no es van publicar dades macroeconòmiques rellevants, fet que va provocar que les borses tanquessin lleugerament positives. Destacant el bon comportament de la borsa espanyola i la italiana, els principals sectors que hi van contribuir van ser el sector d’utilities o el sector energètic.

El més destacat en l’àmbit macroeconòmic va ser l’Ifo d’Alemanya. La dada no va superar les expectatives, tot i que la xifra va mantenir-se estable, situant-se en 89,3 punts, el mateix nivell que a l’abril. El sector amb majors problemes segueix sent l’industrial, tot i que es veuen signes de millora.

Avui el més destacat serà el retorn de Wall Street i la dada de confiança del consumidor de la Conference Board als Estats Units. La resta de la setmana el més rellevant serà dijous la dada del PIB dels Estats Units. Les previsions són que la dada baixi fortament, fins a l’1,3% des del 3,4% anterior. Divendres es publicarà la dada de l’IPC de la zona euro, xifra clau perquè el BCE prengui la decisió de tipus en la seva pròxima reunió, el 6 de juny. També divendres coneixerem una altra dada per a la Reserva Federal, ja que es publicaran les dades de despeses de consum personal dels Estats Units, xifra que la Fed té molt present per veure si l’objectiu de la política monetària s’està complint i, per tant, si és el moment o no que la Fed es replantegi la seva política monetària.