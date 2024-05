Mix de dades macroeconòmiques aquesta setmana

Tanquem una setmana en la qual hem conegut una gran bateria de dades macroeconòmiques. Per una banda, Alemanya publicava les dades definitives del PIB del primer trimestre d’aquest any. Aquesta lectura final va ratificar la preliminar i va mostrar que el PIB va repuntar un 0,2% entre gener i març respecte a l’últim quart de l’exercici passat. Aquesta dada és de gran rellevància, tenint en compte que durant el 2023 el país germànic va patir un descens del seu PIB, així que un creixement positiu aquest inici del 2024 evidencia que el país esquiva la recessió. Posant el focus més cap a l’Orient, es va publicar la dada de l’IPC del Japó del mes d’abril. Aquest va pujar un 2,2% interanual. D’aquesta manera, la taxa d’inflació porta ja més de dos anys per sobre de l’objectiu del 2% del Banc del Japó. No obstant això, l’IPC, que en el cas del país nipó exclou els preus dels aliments frescos per la seva alta volatilitat, mostra una desacceleració respecte a l’augment del 2,6% interanual de març i del 2,8% del febrer. En clau de matèries primeres, crida l’atenció del comportament del preu del petroli, el qual pateix baixades jornada rere jornada. El mercat del cru està expectant amb el que succeeixi en la pròxima reunió de l’OPEP+, en què s’espera que es mantinguin les retallades de producció. Pel que fa a la resta de mercats, Wall Street ja no descompta dues baixades de tipus d’interès per part de la Reserva Federal aquest any. Només en descompta una, el mes de desembre, després d’unes dades del PMI millors del previst, les quals fan entreveure un creixement de l’economia.