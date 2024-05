Publicacions macroeconòmiques positives a Europa, amb una millora dels PMI de l’eurozona. El PMI compost va pujar al maig fins als 52,3 punts. Es tracta de la cinquena millora del PMI i suggereix que l’economia de l’eurozona continua millorant. Aquesta millora es va deure principalment a la millora en el PMI manufacturer.

Per la seva banda, el Regne Unit comunica un avançament electoral sorpresa i convoca eleccions generals per al pròxim 4 de juliol, mig any abans de posar fi a la legislatura. Aquest anunci ha agafat de sorpresa tant els inversors com els mateixos polítics del Regne Unit.

Pel que fa a la publicació de les actes de la Reserva Federal Americana, se’n desprèn la idea que la situació actual de tipus alts als Estats Units es quedarà per un temps més llarg de l’esperat, en línia amb una inflació que segueix mantenint-se alta. Aquesta publicació a llastat l’optimisme dels inversors i provoca que aquests hagin decidit actuar venent deute sobirà de les principals referències mundials.

En el vessant europeu, De Guindos, vicepresident del Banc Central Europeu, ha declarat que una baixada de tipus d’interès de 25 punts bàsics li sembla raonable per a la pròxima reunió de l’entitat monetària, la qual se celebrarà el pròxim 6 de juny.

Per la seva banda, el petroli continua amb caigudes, acumulant així jornades consecutives de baixades. La por a un entorn de tipus alts que persistirà més de l’esperat i la inflació més alta frenen la demanda d’aquesta matèria primera de les principals economies.