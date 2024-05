Els índexs europeus continuen sense un rumb clar

En el vessant macroeconòmic, a Alemanya els preus de producció del mes d’abril van avançar menys de l’esperat. A l’eurozona, des del BCE Lagarde va ratificar la retallada de tipus d’interès al juny, tot i que J. Nagel va advertir que no es posarà el pilot automàtic després d’aquesta retallada. Als EUA nous comentaris en la mateixa línia dels últims dies, C. Waller i R. Bostic aposten per esperar alguns mesos per assegurar que la inflació torna realment al seu objectiu del 2% abans de començar a rebaixar tipus d’interès. A la Xina, el govern estaria pensant en un aranzel del 25% a certs cotxes procedents de la UE.

En divises, l’eurodòlar va acabar la sessió estable, entorn als 1,0860 dòlars per euro, en espera de les actes de la Fed.

En matèries primeres, el futur del Brent va retrocedir, marcant mínims prop de 81,90 dòlars per barril des de 83,17. Per part seva, l’or es va moure en un rang lateral ampli entre 2.403 i 2.432 dòlars l’unça. En renda fixa, el bo a 10 anys americà va acabar sense canvis en el 4,40% mentre que a l’eurozona Lagarde va avançar la pròxima baixada de tipus del BCE per al pròxim 6 de juny, provocant reducció en el bo a 10 anys alemany, fins al 2,49%.

Per la seva banda, els mercats europeus continuen amb el mode wait and see i cotitzen amb lleus caigudes generalitzades. En el terreny espanyol, l’IBEX-35 es troba prop dels 11.300 punts. Ha vist perillar la simbòlica quota en aquests últims quatre dies. Grifols encapçala les pèrdues del selectiu, amb Solaria i Telefónica sent valors a la cua de l’índex.