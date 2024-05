Atents avui a les actes de la Reserva Federal

Els mercats europeus tancaven ahir amb lleugeres baixades cotitzant la incertesa d’una reactivació de les tensions a l’Orient Mitjà, després de conèixer-se la mort en un accident d’helicòpter del president de l’Iran.

Segueixen els comentaris de membres de bancs centrals. Si dilluns destacaven els de Vasle i Kazarks, membres del BCE, que recolzaven la idea de baixada de tipus al juny, tot i que no van concretar les retallades posteriors, des dels Estats Units membres de la Fed, entre els quals R. Bostic, M. Barr, M. Daly, L. Mester i P. Jefferson, van refredar les perspectives de retallades de tipus en no tenir la suficient confiança encara en la convergència de la inflació. Ahir li va tocar el torn a Waller, que va indicar, en un discurs realitzat a l’Institut Peterson d’Economia Internacional, que caldran més dades abans de prendre la decisió per començar a realitzar rebaixes dels tipus. Va indicar que les dades d’inflació d’aquest mes són bones però no suficients.

La jornada d’avui estarà marcada per la publicació de les actes de la Reserva Federal de la darrera reunió de l’organisme. La dada es coneixerà amb les borses europees tancades, donat que es publicarà a les 20 hora d’Andorra. Aquesta és una de les dades claus de la setmana junt amb la publicació de les xifres de PMI manufacturer d’Alemanya i les dades americanes tant manufactureres com de serveis demà. Al final de la setmana es coneixerà el PIB d’Alemanya del primer trimestre de l’any.

En to empresarial avui destacaran els resultats d’una de les tecnològiques claus de Wall Street i que probablement marcarà l’evolució del Nasdaq, el mercat estarà molt atent a les xifres de Nvidia.