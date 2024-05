Mercats en màxims tot i les tímides correccions

Des del punt de vista de la macroeconomia, als EUA dijous passat es va conèixer la producció industrial de l’abril, que es va estancar en contra de l’esperat. També es va publicar l’índex de Filadèlfia del maig, el qual va caure més del previst. Els habitatges iniciats a l’abril van repuntar menys de l’esperat. Com a resum, les dades macro conegudes ahir als EUA van decebre. A la Xina, les vendes al detall del mes d’abril van créixer menys de l’esperat, mentre que el preu de l’habitatge va accentuar la seva caiguda interanual i la producció industrial va accelerar el seu ritme de creixement més de l’esperat. Per altra banda, el govern xinès va anunciar que permetrà als governs locals juntament amb empreses estatals comprar habitatges per oferir-lo com a vivenda accessible. Per la banda de la microeconomia, ahir va publicar els seus comptes WallMart, Applied Materials i Deere, millor de l’esperat. En divises, l’euro-dòlar va acabar la sessió consolidant les últimes pujades entre 1,0894 i 1,0860 dòlars per euro. En matèries primeres el futur del Brent es va mantenir estable prop dels 83,50 dòlars el barril. Per la seva banda, l’or es va moure dins d’un rang lateral després de les últimes pujades, d’entre 2.397 i 2.370 dòlars l’unça. En la renda fixa, estabilització en els rendiments sobirans americans després del fort ral·li viscut el dia anterior. En core, el bo a 10 anys americà es va mantenir en el 4,36% amb la referència alemanya ampliant fins al 2,45%. Per la seva banda, a la perifèria la prima de risc espanyola va continuar en mínims a 73 punts bàsics. Al mercat primari destaca l’emissió de Cellnex per 750 milions d’euros a quatre anys al 3,83% amb una demanda de 2.400 milions d’euros.