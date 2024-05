El mercat laboral americà segueix mostrant fortalesa

Les borses europees tancaven lleugerament en vermell a les principals places i durant la jornada d’ahir van cotitzar sense grans dades macroeconòmiques, després que dimecres passat es va conèixer la inflació americana. Les preocupacions sobre la inflació persisteixen. L’Eurostoxx tancava caient més d’un 0,50%, perjudicat per sectors com ara l’industrial, el de l’energia o el de serveis de telecomunicació, i només es mantenien lleugerament positius sectors com ara el de la tecnologia o el sector financer. Wall Street obria lleugerament positiu, fet que donava ales que el Dow Jones arribés a superar els seus màxims històrics, superant els 40.000 punts, trencant una nova barrera, l’S&P-500 va renovar els seus màxims cotitzant per sobre dels 5.300 punts i el Nasdaq va superar els 18.630 punts.

Pel que fa a dades macroeconòmiques, ahir va destacar la xifra d’atur setmanal als Estats Units. Les dades es van suavitzar fins als 222.000 individus, 10.000 menys que la setmana anterior. La dada segueix per sobre dels 200.000, mostrant la gran fortalesa que manté el mercat laboral americà. També es va conèixer l’índex manufacturer de la Fed de Filadèlfia, que es va quedar per sota de les previsions, situant-se en 4,5 punts, quan els analistes esperaven que fos de 7,7 punts.

Quant al mercat de divises, el dòlar estatunidenc ha vist una recuperació enfront d’altres monedes principals després de diverses sessions de feblesa. Els inversors estan avaluant les expectatives de política monetària de la Reserva Federal enmig de senyals mixtos sobre la direcció futura de les taxes d’interès.