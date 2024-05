L’IPC americà redueix el nerviosisme dels mercats

L’evolució de les borses ahir va estar molt marcada per les dades macroeconòmiques que es van conèixer. Sens dubte, la més important del dia i de la setmana va ser la xifra d’IPC dels Estats Units, que es va situar en un 3,4% en comparació amb el 3,5% del març, mostrant alentiment en la desacceleració de la inflació. L’IPC subjacent (la taxa que exclou els elements més volàtils com aliments frescos i energia, entre altres) se situava en un 3,6%, tal com s’estimava, enfront del 3,8% del mes anterior. Amb aquesta publicació els mercats van reaccionar ràpidament, el dòlar es va depreciar cotitzant pròxim a 1,09. La dada va agradar al mercat i va provocar ajustos en els bons governamentals descomptant la possible baixada dels tipus aquest any. Així, el bo americà a 10 anys va passar a cotitzar entorn a 4,35%, i l’alemany entorn al 2,40%. D’altra banda, es va conèixer la segona lectura del PIB de la zona euro. La xifra reflectia que se sortia dels valors recessius, tot i que les expectatives són que la recuperació sigui bastant moderada. La xifra no va variar respecte a la dada anteriorment presentada, situant-se en un 0,3% intertrimestral, trencant així la tendència dels darrers dos trimestres, en què l’economia es trobava en negatiu. La xifra del mercat laboral de l’eurozona augmentava un 0,3% intertrimestral, el mateix ritme que el 2023. Es van publicar les xifres de producció industrial, que augmentaven un 0,6% al març. Les vendes minoristes americanes van sorprendre el mercat, estancant-se a l’abril en comparació al mes anterior. La dada va ser pitjor que la prevista.