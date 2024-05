Atents avui a la xifra de l’IPC americana

Les borses europees tancaven en verd, novament destacant la italiana i l’espanyola. L’única que va quedar en vermell va ser l’alemanya. Avui tots els analistes estan a l’espera de la dada més important de la setmana, la inflació dels Estats Units, que es coneixerà a les 14.30 hores d’Andorra. Els analistes esperen que se situï per sota del 3,5%, que va ser l’anterior. El president de la Fed, Jerome Powell, en la reunió de banquers estrangers a Amsterdam, es va mostrar més optimista i va indicar que espera que la xifra pugui situar-se per sota dels nivells amb els quals va tancar l’any, un 3,1%. Va indicar que s’espera que la senda deflacionista podria avançar amb més força aquest trimestre. Ahir iniciaven la setmana de les xifres d’inflació amb la dada d’Alemanya i Espanya, les quals ratificaven les ja conegudes anteriorment de l’abril. Consegüentment, la xifra d’Alemanya mensual se situava en el 0,5%. A Espanya es repetia la xifra ja avançada, que va ser un 0,7% intermensual, que representa que la xifra interanual se situava en un 3,3%. Des dels Estats Units es va conèixer la dada d’IPC, que va situar-se per sobre de les estimacions tant l’índex general com el subjacent. La dada core va augmentar un 0,5% intermensual, en gran part per les revisions a la baixa dels mesos anteriors. Ahir es va anunciar que tal com es preveia, el govern va comunicar una nova ronda d’aranzels contra la Xina. El motiu, segons el govern, és que es fa per protegir sectors de pràctiques deslleials del gegant asiàtic. Els aranzels s’aplicaran a diverses importacions, molt centrats en el sector del cotxe elèctric.