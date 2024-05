Avui, atents a les xifres d’IPC d’Alemanya i Espanya

Les borses europees van tancar la jornada d’ahir mixtes. Els parquets dels països perifèrics van aconseguir tancar en positiu, tant la borsa espanyola com la italiana prop d’un 0,40% de pujades. La borsa americana obria amb lleugeres pujades, operant sense gaires referències macroeconòmiques. En to empresarial ahir es va viure un moment de forta volatilitat al mercat americà, amb l’acció GameStop que novament prenia protagonisme i repuntava per sobre del doble dígit, arribant intradia a cotitzar per sobre del 100%. La companyia minorista de videojocs GameStop ja va acaparar portades en el passat amb pujades borsàries molt elevades amb el favor de les inversions de seguidors del canal de Reddit. Ahir el motiu de l’alegria va ser principalment que un dels principals foreros, Roaring Kitty, va publicar un tuit després de tres anys de completa inactivitat, a causa que podria tenir conseqüències penals pels seus moviments en el mercat. L’inversor d’aquest compte va ser un dels líders de la coneguda revolució dels mems. Pel que fa a dades macroeconòmiques, ahir obrien els mercats europeus amb la referència de la inflació de la Xina, que augmentava fins al 0,3% interanual al març, representant una pujada de dues dècimes, tal com preveien els analistes. La inflació subjacent va pujar fins al 0,70% interanual, tot i que segueix sent moderada. Aquesta setmana els analistes estaran molt pendents de les xifres d’IPC, s’iniciarà avui amb la xifra d’Alemanya i Espanya. Però la dada clau que marcarà l’evolució dels mercats es coneixerà demà, amb la inflació dels EUA.