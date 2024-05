L’IPC marcarà l’evolució de la setmana vinent

Les borses europees van obrir la setmana novament en positiu impulsades pel bon comportament precedent de l’Àsia i de Wall Street. Des de l’Àsia, l’índex de Hong Kong i el Hang Seng es van disparar gràcies a una possible quitança d’impostos a dividends i compravenda d’habitatge, que va ser ben rebut pels inversors. En to empresarial, ahir va destacar el bon comportament de l’aerolinea IAG, que publicava una reducció de les pèrdues viscudes en períodes anteriors, retallant un 95,4% les pèrdues en el primer trimestre d’aquest any. La companyia hotelera Melia també va destacar per passar de pèrdues a uns guanys de 7,5 milions d’euros. Totes dues companyies van ser celebrades als parquets i obrien amb pujades. La companyia de microxips líder Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSCM) va anunciar un augment del 60% de les vendes a l’abril, gràcies al fort increment de demanda de la intel·ligència artificial i la recuperació de la indústria electrònica de l’Àsia. TSCM fabrica xips per a Nvidia i per a altres, entre el quals destaca Apple. Durant la setmana vinent el mercat estarà molt atent al possible anunci de nous aranzels per part dels Estats Units a la Xina. La decisió podria tornar a obrir una guerra comercial entre les dues potències. Aquests aranzels podrien afectar sobretot els cotxes elèctrics, bateries i cèl·lules solars, i altres sectors que podrien ser estratègics per al gegant asiàtic. Pel que fa a dades macroeconòmiques, els mercats estaran atents a les dades que coneixerem de l’IPC, sobretot la dada clau serà dimecres, que es publicarà l’IPC dels EUA.