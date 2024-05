Els resultats empresarials marquen el ritme

En clau de política monetària, el Banc d’Anglaterra va realitzar la seva reunió ahir i va decidir mantenir els tipus de referència sense tocar-los per sisena reunió consecutiva, deixant-los així al 5,25%, nivell al qual va arribar el mes d’agost passat i el més alt des del 2008.

Per altra banda, en clau microeconòmica, per una banda, el gegant de les infraestructures espanyol, Ferrovial, es va estrenar ahir als parquets nord-americans, Wall Street. La companyia cotitzarà al Nasdaq, sent present d’aquesta manera, als mercats dels Estats Units, els Països Baixos i Espanya. Canviant de sector, Fluidra, la companyia dedicada a les piscines i el wellness, va ser ahir una de les principals guanyadores del selectiu espanyol, a causa d’una millora de recomanació per part d’una important casa d’analistes, recuperant així part del valor perdut dimecres passat després de presentar els seus comptes. Un altre gegant que presentava comptes ahir va ser Telefónica: el grup va presentar un benefici augmentat el 79%, percentatge que suposa superar el consens dels analistes. La companyia de telecomunicacions destacava l’activitat comercial, un creixement i rendibilitats sòlides, avanços significatius en l’estratègia verda i l’acord amb Digi.

El gran detractor de l’IBEX va ser l’entitat financera BBVA, el qual sofria fortes caigudes després de llançar una oferta pública d’adquisició hostil a Banc Sabadell. Aquest últim veia com aquesta opa hostil seguia la seva negativa de l’oferta amistosa de compra per part de l’entitat basca.