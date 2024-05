El Banc de Suècia rebaixa els tipus d’interès

Les borses europees van tancar lleugerament positives, tot i que per sota de la cotització intradia. Va destacar el comportament de l’IBEX i del CAC. Per contra, la borsa italiana acabava la jornada en vermell. Als Estats Units, Wall Street obria en vermell perjudicat per les correccions del sector tecnològic. Una de les accions que més van llastrar el Nasdaq va ser Uber, després de presentar pèrdues inesperades. També va decebre en reserves, ja que tot i el creixement dels ingressos d’un 15% les dades no van convèncer i en l’obertura la companyia va arribar a caure un 9%. Addicional a Uber, altres tecnològiques també van patir ahir en l’obertura, com en el cas de Tesla, que obria amb fortes caigudes cotitzant una possible investigació per frau electrònic per la conducció autònoma. En to de bancs central ahir li va tocar el torn al Banc de Suècia, que anunciava l’inici de les baixades de tipus. En aquesta ocasió va ser 25 punts, fins al 3,75%, i preveu que probablement retallarà els tipus més ràpid del previst. Ahir es produïa la reunió de política no monetària del Banc Central Europeu i no es decidien canvis de tipus, però els mercats van estar atents de si algun dels membres avançava alguna previsió econòmica que donés indicis del proper moviment en la reunió de juny. Des del costat macroeconòmic ahir a primera hora es publicaven dades optimistes sobre l’economia alemanya. La producció industrial queia menys del que els analistes esperaven després de la decepció de les dades de comandes conegudes dimarts. La producció del març va retrocedir concretament un 0,4%.