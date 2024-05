L’IBEX torna a cotitzar per sobre dels 11.000 punts

Les borses europees van tancar la jornada d’ahir amb àmplies pujades per sobre de l’1%. Va destacar el bon comportament de la borsa espanyola, que va pujar un 1,5%, superant els 11.000 punts. La borsa alemanya es va veure impulsada pel bon comportament de la companyia de semiconductors Infineon, que va pujar més d’un 12% durant la jornada. La companyia va presentar uns resultats decebedors, retallant previsions i reduint el benefici en un 50%. Tot i això, la lectura que va fer el mercat va ser positiva gràcies a l’anunci d’un agressiu programa de millores de competitivitat a través de la seva estructura de costos operatius que va sorprendre, i s’espera que aquest nou pla tingui efectes positius ja el 2025. Per contra, a Wall Street els resultats de Disney van suposar grans pèrdues en la cotització de la companyia, degut a la decepció novament en el negoci de l’streaming. Addicional a això, les dades del negoci tradicional segueixen preocupant, ja que va anunciar pèrdues de 20 milions de dòlars per càrrecs extraordinaris. Sense tenir en comptes aquestes despeses hauria tingut beneficis d’1,21 dòlars per acció. Les notícies macroeconòmiques alemanys que es publicaven ahir tornaven a ser poc encoratjadores, ja que les xifres de comandes de fàbriques tornaven a caure de manera inesperada al març, que reitera el debilitament del sector. Durant la jornada d’ahir es va veure novament relaxació en els tipus d’interès. El bo americà a 10 anys obria cotitzant per sota del 4,45% i la mateixa tendència es va veure a Europa, on el bund alemany cotitzava al 2,42%.