Avui, atents a la Reserva Federal

La xifra clau del dia d’ahir va ser la xifra d’inflació de la zona euro (la dada mitjana dels 20 països que componen l’eurozona), que va repetir la dada del mes anterior, lleugerament per sobre de l’objectiu del BCE del 2%. Concretament, es va situar en un 2,4% interanual, tal com esperaven els analistes. Alhora, també es va conèixer el PIB de l’eurozona, el qual es va situar en un 0,3% positiu al primer trimestre del 2024, superant les expectatives dels analistes per dues dècimes, suposant el major increment des del juliol al setembre del 2022. Aquesta dada es donava a conèixer alhora que es rebaixava la xifra del darrer trimestre del 2023, situant-la en el -0,1%, fet que va suposar que la zona se situava en recessió tècnica el 2023. Des dels Estats Units, les dades publicades no eren tan positives. Es va publicar la confiança del consumidor de l’abril, que queia novament, encadenant tres mesos de baixades. La xifra es va situar concretament en 97 punts des de 103,1 del mes anterior.

En to empresarial, a Espanya va destacar la notícia de premsa que BBVA té la intenció de fusionar-se amb l’entitat Banc Sabadell, fet que va provocar que Banc Sabadell pugés un 3%. Per contra, la cotització de BBVA va ser penalitzada, caient més del 5%.

Avui les principals borses europees romandran tancades per la festivitat del Dia del treballador. Tot i la festivitat, el món financer estarà molt atent a la reunió de la Reserva Federal i la posterior roda de premsa, en què el president, Jerome Powell, donarà les pautes que seguirà la institució els mesos vinents quant a política monetària.