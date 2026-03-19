Vídeos virals
Uns esquiadors graven una ossa amb dos cadells a Tavascan
Les imatges mostren els animals corrent per la neu en una zona pròxima a l’estació
Una parella d’esquiadors ha gravat una ossa amb dos cadells a la zona de Tavascan, al Pallars Sobirà, coincidint amb el període en què els ossos comencen a sortir de la hibernació. Al vídeo, enregistrat a la muntanya prop de l’estació, es veu la mare amb les cries corrent per la neu, en una escena que ha sorprès els testimonis. La presència dels plantígrads no és aïllada, ja que també s’han detectat petjades a la zona.