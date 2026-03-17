Rosalía: l’estètica espectacular de ‘Lux’ trenca els límits entre ballet i rave
La cantant arrenca a Lió una gira immersiva amb una posada en escena teatral i electrònica
Rosalía va donar el tret de sortida a Lió (França) de la gira del seu quart disc, Lux, amb un espectacle que va combinar estètica teatral, ballet i moments d’alta intensitat electrònica. Davant unes 15.000 persones, l’artista va sorprendre amb una posada en escena mantinguda en secret fins a l’últim moment, iniciant el concert amb una escenografia simbòlica i delicada que va evolucionar cap a passatges més enèrgics. El nou treball va marcar el fil conductor del repertori, amb una narrativa visual i musical canviant.
El concert també va incloure alguns dels grans èxits de la seva trajectòria, especialment de Motomami, i moments més íntims i interactius amb el públic. L’espectacle va alternar registres urbans i d’arrel, amb escenes singulars com un confessionari o la interpretació entre els assistents, fins a culminar amb un tram final d’alta intensitat i un bis en solitari que va tancar una actuació concebuda com una experiència immersiva.