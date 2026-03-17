La complicada rampa d’un pàrquing d’Alacant plena de cops i rascades
Molts usuaris la qualifiquen de complicada i poc apta per a persones amb claustrofòbia o tendència a marejar-se
Un vídeo viral a les xarxes socials ha posat el focus en la dificultat d’accés al pàrquing del centre comercial Gran Via d’Alacant. Les imatges, enregistrades amb ulleres intel·ligents, mostren una estreta rampa en espiral que molts usuaris qualifiquen de complicada i poc apta per a persones amb claustrofòbia o tendència a marejar-se.
Durant el descens s’hi poden veure nombroses marques a les parets provocades per vehicles, un fet que molts conductors asseguren haver patit. Els comentaris a la publicació viral, que acumula milers de visualitzacions, recullen experiències de dificultats per maniobrar i fins i tot incidents, mentre que altres usuaris expliquen que prefereixen evitar aquest accés i aparcar a l’exterior o utilitzar una entrada alternativa més senzilla que no és tan coneguda.