Vídeo Viral
Laporta canta eufòric la cançó de Lamine després de guanyar les eleccions
El president del Barça va celebrar el triomf als comicis per a la presidència del Barça amb una gran efusivitat
Joan Laporta ha tornat a ser elegit com a president del Barça, després d'unes eleccions on es va imposar amb el 66,6% dels vots al seu contrincant i també candidat, Víctor Font, que va obtenir els 33% restants. I això és motiu de celebració. Laporta ho sabia i tal com és habitual en ell, no va escatimar esforços ni mandra a l'hora de celebrar la victòria i en molts dels vídeos que corren per xarxes se'l pot veure amb moltes de les persones que l'han acompanyat al llarg de tota la campanya electoral, cantant, ballant i bevent, en una celebració que es va allargar fins a la matinada, moment en què la festa va concloure a la famosa discoteca de Barcelona, Luz de gas. El moment més viral, però va ser quan es va posar a recitar un càntic que ja és tot un emblema entre l'afició del Barça: "Lamine Yamal, Lamine Yamal, cada día te quiero más..."