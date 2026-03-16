Vídeo Viral 

Joan Laporta ballant amb les persones que l'han recolzat durant la campanya electoral, després de guanyar ahir les eleccions.

Laporta canta eufòric la cançó de Lamine després de guanyar les eleccions

El president del Barça va celebrar el triomf als comicis per a la presidència del Barça amb una gran efusivitat

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Joan Laporta ha tornat a ser elegit com a president del Barça, després d'unes eleccions on es va imposar amb el 66,6% dels vots al seu contrincant i també candidat, Víctor Font, que va obtenir els 33% restants. I això és motiu de celebració. Laporta ho sabia i tal com és habitual en ellno va escatimar esforços ni mandra a l'hora de celebrar la victòria i en molts dels vídeos que corren per xarxes se'l pot veure amb moltes de les persones que l'han acompanyat al llarg de tota la campanya electoral, cantant, ballant i bevent, en una celebració que es va allargar fins a la matinada, moment en què la festa va concloure a la famosa discoteca de Barcelona, Luz de gas. El moment més viral, però va ser quan es va posar a recitar un càntic que ja és tot un emblema entre l'afició del Barça: "Lamine Yamal, Lamine Yamal, cada día te quiero más..."

