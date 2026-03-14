S'ensorra una torre del castell d’Escalona de Toledo sense causar ferits
L’estructura, situada a l’entrada del recinte, s’ha desplomat aquest dissabte al matí abans de l’inici de les visites programades
Una de les torres del castell d'Escalona, situat a la província de Toledo, s’ha ensorrat aquest dissabte al matí sense provocar danys personals. El despreniment s’ha produït cap a les 10.30 hores en una de les torres situades a l’entrada del recinte. Segons la informació disponible, en el moment del col·lapse encara no havien començat les visites guiades que estaven previstes per a la jornada, en les quals s’esperava la presència de centenars de persones.
Diversos turistes que es trobaven a la localitat han enregistrat el moment exacte de l’ensorrament i han difós les imatges a les xarxes socials. En el vídeo es pot observar com comencen a desprendre’s fragments de la torre abans que, pocs segons després, l’estructura acabi desplomant-se completament.
La caiguda de la torre ha generat també una intensa núvolada de pols visible des dels voltants del castell. De moment no s’han registrat ferits arran de l’incident.